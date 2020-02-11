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"А ты сама не быдло?": Алена Кравец резко обратилась к Алене Водонаевой

Светская львица и модель Алена Кравец прокомментировала заявление экс-участницы проекта "Дом-2" Алены Водонаевой, назвавшей россиян "быдлом", по поводу материнского капитала. Она поспешила напомнить звезде реалити-шоу, что эти люди живут рядом с ней, да и сама она только недавно "выбилась в московские князьки".

Хотя скандал вокруг провокационного заявления экс-участницы проекта "Дом-2" и модели, светской львицы Алены Водонаевой практически стих, многие до сих пор считают его возмутительным. Высказалась по этому поводу и модель Алена Кравец. Она отметила, что эпатажная экс-участница проекта "Дом-2" не имела никакого морального права называть россиян маргиналами и "быдлом".
"Меня это возмущает до глубины души! "А ты сама не "быдло"?" – хочу спросить у нее. Давно ли выбилась из "изначальной грязи в московские князьки"? Какое право ты имеешь назвать обычных россиян, которые живут с тобою рядом, "быдлом" и "маргиналами"? Кто ты такая, чтобы судить о людях в традициях нацистов и вешать оскорбляющие человеческое достоинство ярлыки?" - отметила светская львица.

"А ты сама не быдло?": Алена Кравец резко обратилась к Алене Водонаевой

Алена Кравец добавила, что в России и других странах миллионы женщин желают рожать детей, но не могут сделать этого из-за низкого уровня достатка и своего материального положения. Именно им государство справедливо помогает, уверена певица.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:09

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