Дженнифер Энистон отмечает свое 51-летие





На данный момент неизвестно что Дженнифер Энистон запланировала на день своего 51-летия. Однако поклонников интересует, будет ли приглашен на вероятный праздник ее бывший муж Брэд Питт. В последнее время коллеги довольно тесно взаимодействуют, что заметила публика. В честь собственного юбилея в прошлом году Дженнифер Энистон организовала шикарную вечеринку, которая состоялась в ее особняке. Приглашенными гостями стали ее близкие друзья, среди которых оказались и знаменитости мирового масштаба. В том числе на мероприятие прибыл Брэд Питт, с которым звезда помирилась около года назад. Сейчас бывшие супруги поддерживают связь.Многие подозревают, что между Энистон и Питтом снова вспыхнул роман, но звезды не намерены разговаривать о своих отношениях, оставляя многие вопросы без ответов.