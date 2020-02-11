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Дженнифер Энистон отмечает свое 51-летие

Голливудской звезде Дженнифер Энистон 11 февраля исполняется 51 год. Фанаты ожидают, что в честь собственного дня рождения актриса организует пышный праздник.

На данный момент неизвестно что Дженнифер Энистон запланировала на день своего 51-летия. Однако поклонников интересует, будет ли приглашен на вероятный праздник ее бывший муж Брэд Питт. В последнее время коллеги довольно тесно взаимодействуют, что заметила публика. В честь собственного юбилея в прошлом году Дженнифер Энистон организовала шикарную вечеринку, которая состоялась в ее особняке. Приглашенными гостями стали ее близкие друзья, среди которых оказались и знаменитости мирового масштаба. В том числе на мероприятие прибыл Брэд Питт, с которым звезда помирилась около года назад. Сейчас бывшие супруги поддерживают связь.

Многие подозревают, что между Энистон и Питтом снова вспыхнул роман, но звезды не намерены разговаривать о своих отношениях, оставляя многие вопросы без ответов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:51

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