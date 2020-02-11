Алла Пугачева посетила премьеру «Лед-2» в молодежном образе

Сиквел романтической картины выйдет в широкий прокат в День святого Валентина, однако некоторые знаменитости смогли посмотреть его раньше. В числе таких гостей оказалась Алла Пугачева, которая облачилась в объемную толстовку, а ноги подчеркнула с помощью обтягивающих лосин. Завершили образ Примадонны каблуки и распущенные волосы. Многие присутствующие на премьере отметили молодежный стиль знаменитости. Тем не менее на мероприятие, посвященное выходу второй части ленты «Лед», знаменитость пришла одна, поскольку Максим Галкин на данный момент находится на гастролях.По сообщениям журналистом, в последнее время Пугачева сильно преобразилась и стала выглядеть моложе. По мнению некоторых, исполнительница посещает пластического хирурга. Среди остальных приглашенных на торжестве были замечены Светлана Лобода, Настасья Самбурская, Айза Анохина и другие артисты.