Ученые назвали несколько продуктов, улучшающих здоровье кишечника





Мята способна унимать боли при спазме и является отличным средством для устранения других признаков синдрома раздраженного кишечника (СРК). Растение можно использовать как лекарство. В составе мяты присутствует ментол, который поможет уменьшить боли, предотвратить запоры и многое другое. Жирная рыба имеет большое количество витаминов и полезных веществ. С помощью омега-3 в организме человека развиваются здоровые кишечные бактерии, а кислоты способны уменьшить воспаления. Пищевые волокна малины предотвращают возникновение запоров и диверкулита, который поражает стенки кишечника. Ягода содержит большое количество клетчатки, необходимой для организма.Лимон богат витамином С, способный предотвращать появление воспаления. Также он поддерживает в норме баланс бактерий в организме. Лимон выводит токсины через желчь. Состояние кишечника влияет на иммунитет человека. Эксперты рекомендуют включить в свой рацион вышеперечисленные продукты, чтобы избежать воспаления и других заболеваний органа.