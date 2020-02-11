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Миф о пагубном влиянии красного мяса: Врач назвал истинные причины подагры

Медицинский специалист из Египта Хоссам Фаузи развенчал миф о пагубном влиянии красного мяса и его причинно-следственную связь с подагрой. По его мнению, метаболическое заболевание активно развивается не только у тех, кто употребляет пищу животного происхождения, потому он назвал истинные причины избытка мочевой кислоты в крови.
Миф о пагубном влиянии красного мяса: Врач назвал истинные причины подагры

Хотя чрезмерное употребление бобовых и мясных блюд может вызывать гиперурикемию, но не чаще, чем и любые другие негативные последствия от переедания. Хоссам Фаузи, ссылаясь на свои практические знания и опыт, убежден, что в первую очередь главной причиной подагры является наследственность. Независимо от общепринятых факторов, если человек склонен к данному заболеванию, то он рано или поздно может с ней столкнуться.

По мнению врача, можно снизить риски подагры и предупредить ее появление. Для этого нужно следить за своим питьевым режимом и не допускать обезвоживание организма. Кроме того, стоит ограничить употребление вредной пищи, которая насыщает организм канцерогенами, вымывает полезные микроэлементы и в результате подавляет иммунитет, повышая вероятность воспалительных процессов.

Напоследок Хоссам Фаузи дал еще некоторые рекомендации. Чтобы не провоцировать резкое повышение мочевой кислоты в крови, он посоветовал минимизировать количество алкоголя или вовсе от него отказаться. В список запрещенных продуктов он отнёс морепродукты и рыбу, насыщенную пуринами. В тоже время эксперт не рекомендует исключать их рациона красное мясо, но ограничить его порцией в 150 грамм в сутки.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:07

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