Борющейся с раком Евгении Симоновой удалили одно легкое





С онкологией Евгения Симонова борется уже 12 лет, а недавно возникла необходимость удалить одно легкое. Хирургическое вмешательство провели медики из Германии. Несмотря на диагноз, актриса продолжает курить, а также не расстается с работой в театре. Звезда работает исключительно в Москве, поскольку гастроли и путешествия на большие расстояния ей не рекомендованы из-за нагрузок.Определенное время назад брату Евгении Симоновой, ведущему шоу “Умники и умницы” Юрию Вяземскому, был поставлен аналогичный диагноз, который оказался ошибочным. Об этом стало известно перед операцией, когда было проведено повторное обследование. Вместо онкологии медики обнаружили абсцесс, который уже взорвался.