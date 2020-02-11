Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина бросилась на Эвелину Бледанс с бутылкой после критики
Не так давно в последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой" эксперты и телеведущие решили разобраться в семье Рапунцелей. Сестры и их мать появились в студии, а в числе экспертов была и актриса Эвелина Бледанс. Услышав критику в свою сторону, Алена Савкина не выдержала и набросилась на нее с бутылкой.
Эксперты и телеведущие проекта "Дом-2" отметили, что родственники просто зарабатывают на беременной возлюбленной Дмитрия Дмитренко, о чем уже не раз пыталась говорить и сама Ольга Рапунцель. В частности, Эвелину Бледанс возмутило то, с каким спокойствием сестра и мать наблюдали, как Рапунцель-старшая расплакалась, рассказывая о своей жизни в коллективе и ежедневных ссорах.
Когда актриса сравнила Алену Савкину со "сволочью", она тут же набросилась на эксперта с бутылкой, но другие участники смогли ее удержать. Поведение звезды реалити-шоу удивило всех присутствующих в студии, многие зрители встали на сторону беременной Рапунцель и отметили, что ей явно не повезло с семьей.
Эксперты и телеведущие проекта "Дом-2" отметили, что родственники просто зарабатывают на беременной возлюбленной Дмитрия Дмитренко, о чем уже не раз пыталась говорить и сама Ольга Рапунцель. В частности, Эвелину Бледанс возмутило то, с каким спокойствием сестра и мать наблюдали, как Рапунцель-старшая расплакалась, рассказывая о своей жизни в коллективе и ежедневных ссорах.
Когда актриса сравнила Алену Савкину со "сволочью", она тут же набросилась на эксперта с бутылкой, но другие участники смогли ее удержать. Поведение звезды реалити-шоу удивило всех присутствующих в студии, многие зрители встали на сторону беременной Рапунцель и отметили, что ей явно не повезло с семьей.