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Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина бросилась на Эвелину Бледанс с бутылкой после критики

Не так давно в последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой" эксперты и телеведущие решили разобраться в семье Рапунцелей. Сестры и их мать появились в студии, а в числе экспертов была и актриса Эвелина Бледанс. Услышав критику в свою сторону, Алена Савкина не выдержала и набросилась на нее с бутылкой.
Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина бросилась на Эвелину Бледанс с бутылкой после критики

Эксперты и телеведущие проекта "Дом-2" отметили, что родственники просто зарабатывают на беременной возлюбленной Дмитрия Дмитренко, о чем уже не раз пыталась говорить и сама Ольга Рапунцель. В частности, Эвелину Бледанс возмутило то, с каким спокойствием сестра и мать наблюдали, как Рапунцель-старшая расплакалась, рассказывая о своей жизни в коллективе и ежедневных ссорах.

Когда актриса сравнила Алену Савкину со "сволочью", она тут же набросилась на эксперта с бутылкой, но другие участники смогли ее удержать. Поведение звезды реалити-шоу удивило всех присутствующих в студии, многие зрители встали на сторону беременной Рапунцель и отметили, что ей явно не повезло с семьей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:56

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