Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина бросилась на Эвелину Бледанс с бутылкой после критики

Эксперты и телеведущие проекта "Дом-2" отметили, что родственники просто зарабатывают на беременной возлюбленной Дмитрия Дмитренко, о чем уже не раз пыталась говорить и сама Ольга Рапунцель. В частности, Эвелину Бледанс возмутило то, с каким спокойствием сестра и мать наблюдали, как Рапунцель-старшая расплакалась, рассказывая о своей жизни в коллективе и ежедневных ссорах.Когда актриса сравнила Алену Савкину со "сволочью", она тут же набросилась на эксперта с бутылкой, но другие участники смогли ее удержать. Поведение звезды реалити-шоу удивило всех присутствующих в студии, многие зрители встали на сторону беременной Рапунцель и отметили, что ей явно не повезло с семьей.