Астрофизики нашли разгадку к 40-летней тайне космических полей





40-летняя загадка о "призрачных" магнитных полях в межзвездном пространстве, возможно, была наконец решена с помощью новых данных, собранных 12-ю спутниками. Исследование, проведенное китайскими астрофизиками из Университета Сунь Ятсена, обнаружило, что мелкая пыль от космических пород путешествует вместе с солнечным ветром, тем самым вызывая временное изменение локального магнитного поля. Сама тайна возникла в 1982 году, когда космический аппарат на орбите Венеры, оснащенный магнитометром, обнаружил перемены в магнитосфере с интервалом в 12 часов. Изменение магнитного поля было необъяснимым, потому что на то не было очевидной причины.В последующие годы ученые регистрировали больше таких аномалий, продолжительностью от нескольких секунд до 12 часов. Эксперты выдвинули гипотезу о том, что они были вызваны облаками намагниченной пыли, попадающими в солнечный ветер. Если теория верна, то она указывает на новый способ изучения мало понятного пересечения между сферами влияния больших объектов в Солнечной системе. Оказалось, что пока пыль была медленнее солнечного ветра, частицы могли вызывать возмущения, которые регистрировались в магнитослое Земли. Эта модель получила точную фактическую базу со спутников, которые находились как над головной ударной волной, так и на орбите планеты.