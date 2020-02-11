АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Поздний ужин повышает риск появления сердечно-сосудистых…
EUR 69.82 USD 63.77
Курс валют на 11.02.2020

Астрофизики нашли разгадку к 40-летней тайне космических полей

Необычные возмущения в магнитосфере Венеры оставались необъяснимым феноменом для ученых на протяжении 40 лет. Теперь астрофизики нашли разгадку к тайне космических полей в межзвездном пространстве.

40-летняя загадка о "призрачных" магнитных полях в межзвездном пространстве, возможно, была наконец решена с помощью новых данных, собранных 12-ю спутниками. Исследование, проведенное китайскими астрофизиками из Университета Сунь Ятсена, обнаружило, что мелкая пыль от космических пород путешествует вместе с солнечным ветром, тем самым вызывая временное изменение локального магнитного поля. Сама тайна возникла в 1982 году, когда космический аппарат на орбите Венеры, оснащенный магнитометром, обнаружил перемены в магнитосфере с интервалом в 12 часов. Изменение магнитного поля было необъяснимым, потому что на то не было очевидной причины.

В последующие годы ученые регистрировали больше таких аномалий, продолжительностью от нескольких секунд до 12 часов. Эксперты выдвинули гипотезу о том, что они были вызваны облаками намагниченной пыли, попадающими в солнечный ветер. Если теория верна, то она указывает на новый способ изучения мало понятного пересечения между сферами влияния больших объектов в Солнечной системе. Оказалось, что пока пыль была медленнее солнечного ветра, частицы могли вызывать возмущения, которые регистрировались в магнитослое Земли. Эта модель получила точную фактическую базу со спутников, которые находились как над головной ударной волной, так и на орбите планеты.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дженнифер Энистон отмечает свое…
В российской столице приступили к реализации образовательного проекта…
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале…
Алла Пугачева посетила премьеру «Лед-2» в молодежном…
Алену Водонаеву вызвали в полицию после слов о…
Электрическая версия Porsche Macan может появиться к 2022…
Борющейся с раком Евгении Симоновой удалили одно…
Экстрасенс Дарья Миронова предсказала создание вакцины против коронавируса в апреле 2020…
Ольга Бузова встретилась со своей больной раком 14-летней фанаткой в рамках "Эстафеты…
Ученые назвали несколько продуктов, улучшающих здоровье…
Алена Бабенко удивила поклонников растяжкой в стиле Анастасии…
Специалисты перечислили 8 признаков того, что подержанный автомобиль не…
"А ты сама не быдло?": Алена Кравец резко обратилась к Алене…
Миф о пагубном влиянии красного мяса: Врач назвал истинные причины…
Личность участника «Дом-2» Ильи Подобрея заинтересовала опытного…
Астрофизики нашли разгадку к 40-летней тайне космических…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина бросилась на Эвелину Бледанс с бутылкой после…
Эксперты назвали основные правила защиты от…
Дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной Полина не переживает по поводу развода…
"Это справедливо": Ксения Бородина высказалась по поводу церемонии награждения…
Специалисты назвали 5 главных причин появления ранних…
Экс-участница проекта "Дом-2" Маша Кохно чуть не стала жертвой насильника во время каникул в…
Ученые: Поздний ужин повышает риск появления сердечно-сосудистых…
"Собирай вещи, мы расстаемся": Участник проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц и Анна Левченко разругались во время первого…
Софья Эрнст считает Константина Эрнста своим самым строгим…
Вероника Кастро пожаловалась в интервью на скандалы с…
Создатели Gears of War вели переговоры о видеоигровом продолжении…
Елена Малышева навестила проходящего лечение в Израиле Германа…
Просмотреть все новости