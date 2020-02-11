Алена Бабенко удивила поклонников растяжкой в стиле Анастасии Волочковой

Знаменитость решила превзойти балерину и показала прекрасную форму, после чего фолловеры засыпали кумира комплиментами. Одних удивила хореография Алены Бабенко, а другим понравился ее образ. По словам самой артистки, танцы помогают ей снимать стресс и разные переживания. Занимается она под руководством основателя Академии танца Сергея Филина. В подписи к одному из своих постов звезда кино отметила, что в руках у профессионала ей ничего не страшно.Многие поклонники написали в комментариях, что Бабенко могла бы стать настоящей балериной, ведь обладает отличной растяжкой. Другие представительницы шоу-бизнеса также хотят переплюнуть Анастасию Волочкову. Ранее Ксения Собчак демонстрировала в блоге свои хореографические данные.