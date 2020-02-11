"Это справедливо": Ксения Бородина высказалась по поводу церемонии награждения "Оскар"





Фильм режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" смог в этом году завоевать сразу четыре статуэтки - "Лучший фильм", "Лучший иностранный фильм", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучшая режиссура". Однако Ксения Бородина отметила, она не считает картину настолько впечатляющей, и удивлена выбором экспертов.Что касается других номинаций, то за лучшую мужскую роль специалисты отдали "Оскар" Хоакину Фениксу, а за лучшую мужскую роль второго плана - Бреду Питту за роль, исполненную в картине "Однажды... в Голливуде". На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр именно из этой картины, назвав достижения актеров справедливыми.