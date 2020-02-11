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"Это справедливо": Ксения Бородина высказалась по поводу церемонии награждения "Оскар"

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина в своем аккаунте в Instagram в разделе Stories высказалась по поводу прошедшей в ночь с 9 на 10 февраля церемонии "Оскар". Звезда не согласна с тем, что лучшим фильмом названа картина "Паразиты", а вот заслуги Хоакина Феникса и Бреда Питта она назвала справедливыми.
"Это справедливо": Ксения Бородина высказалась по поводу церемонии награждения "Оскар"

Фильм режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" смог в этом году завоевать сразу четыре статуэтки - "Лучший фильм", "Лучший иностранный фильм", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучшая режиссура". Однако Ксения Бородина отметила, она не считает картину настолько впечатляющей, и удивлена выбором экспертов.

Что касается других номинаций, то за лучшую мужскую роль специалисты отдали "Оскар" Хоакину Фениксу, а за лучшую мужскую роль второго плана - Бреду Питту за роль, исполненную в картине "Однажды... в Голливуде". На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр именно из этой картины, назвав достижения актеров справедливыми.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:46

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