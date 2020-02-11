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Ученые: Поздний ужин повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые считают, что употребление пищи после 18:00 провоцирует определенные риски для здоровья человека. Работа пищеварительной системы замедляется ночью, поэтому поздний ужин может привести к ожирению и диабету 2 типа, что также увеличивает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Медики считают, что для сохранения здоровья важно не только придерживаться правильного питания, но и следить за циркадными ритмами, управляющими клетками организма. При достаточной активности вся поступающая пища будет эффективно переработана и принесет пользу. В то же время они помогают органам восстанавливаться в определенные периоды. Ночью производится меньше слюны, желудочных соков, кишечных сокращений, а человек менее чувствителен к инсулину. Поэтому организм лучшим образом обрабатывает продукты питания в течение дня, но с появлением электричества люди перестали придерживаться графика и позволяют себе есть после захода солнца. Презентованные Американской ассоциацией кардиологов данные исследований доказывают, что женщины, которые едят после 18:00, чаще сталкиваются с болезнями сердечно-сосудистой системы, повышением давления и индекса массы тела. Другие исследования показали, что люди, которые едят поздно, имеют больший риск ожирения и диабета 2 типа.

Исследования показывают, что предпочитающие ужинать за час до сна имеют более низкий уровень сахара в крови, чем те, кто проводит вечерний прием пищи раньше. При этом люди, соблюдающие диету, потребляя основную часть своих калорий до 15:00, теряют на 25% веса больше, чем любители поесть позже. Ученые советуют питаться регулярно и в одно и то же время, а также отказываться от позднего ужина. Однако эти советы не будут действенны при наличии заболеваний, поскольку в таком случае рекомендуется обратиться к врачу для составления графика питания.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:31

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