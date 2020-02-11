Специалисты назвали 5 главных причин появления ранних морщин





Ученые убеждены, что обезвоживание ухудшает состояние кожи и способствует ее преждевременному старению. Это объясняется тем, что без достаточного количества воды в организме дерма теряет свою эластичность и функцию регенерации. Кроме того, негативное влияние на организм человека и его внешность может оказывать чрезмерное пребывание на солнце, так как активные УФ-А и УФ-Б лучи не насыщают организм витамином Д, а наоборот, лишают кожу полезных микрокомпонентов.Рацион также играет важную роль в появлении первых морщин на лице. Быстрое питание или несбалансированное меню может навредить и здоровью, и внешнему виду. Поскольку такая пища богата простыми углеводами и канцерогенами, она не насыщает кожу необходимыми веществами. Пользу для дермы принесут продукты богаты омегой-3, витамином С и тонизирующими антиоксидантами.В заключение специалисты обратили внимание на особенно важный фактор – сон. Нестабильный режим отдыха, а также беспокойство в ночное время нарушают биоритм всех внутренних систем человека. Кожа, которая является отдельным органом, тоже имеет свое установленное время для обновления и насыщения. Потому, чтобы предупредить появление первых морщин, необходимо придерживаться четкого распорядка дня и уделять достаточно времени для восстановления сил.