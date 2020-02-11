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Специалисты назвали 5 главных причин появления ранних морщин

Согласно общим статистическим данным, практически каждый человек в возрасте до 25 лет обнаруживает на своем лице первые признаки старения. Специалисты назвали 5 главных причин появления ранних морщин у молодых людей, среди которых недостаточное употребление воды.
Специалисты назвали 5 главных причин появления ранних морщин

Ученые убеждены, что обезвоживание ухудшает состояние кожи и способствует ее преждевременному старению. Это объясняется тем, что без достаточного количества воды в организме дерма теряет свою эластичность и функцию регенерации. Кроме того, негативное влияние на организм человека и его внешность может оказывать чрезмерное пребывание на солнце, так как активные УФ-А и УФ-Б лучи не насыщают организм витамином Д, а наоборот, лишают кожу полезных микрокомпонентов.

Рацион также играет важную роль в появлении первых морщин на лице. Быстрое питание или несбалансированное меню может навредить и здоровью, и внешнему виду. Поскольку такая пища богата простыми углеводами и канцерогенами, она не насыщает кожу необходимыми веществами. Пользу для дермы принесут продукты богаты омегой-3, витамином С и тонизирующими антиоксидантами.

В заключение специалисты обратили внимание на особенно важный фактор – сон. Нестабильный режим отдыха, а также беспокойство в ночное время нарушают биоритм всех внутренних систем человека. Кожа, которая является отдельным органом, тоже имеет свое установленное время для обновления и насыщения. Потому, чтобы предупредить появление первых морщин, необходимо придерживаться четкого распорядка дня и уделять достаточно времени для восстановления сил.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:41

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