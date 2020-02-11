АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Поздний ужин повышает риск появления сердечно-сосудистых…
EUR 69.82 USD 63.77
Курс валют на 11.02.2020

Экс-участница проекта "Дом-2" Маша Кохно чуть не стала жертвой насильника во время каникул в Мексике

Экс-участница проекта "Дом-2" Мария Кохно на Новый год решила вместе с мамой отправиться на каникулы в Мексику, однако отдых оказался неудачным. Женщины практически на неделю остались без средств к существованию из-за ошибки при бронировании билетов, а скрипачка и вовсе, как оказалось, чуть не стала жертвой маньяка.
Экс-участница проекта "Дом-2" Маша Кохно чуть не стала жертвой насильника во время каникул в Мексике

Как рассказала Маша Кохно, неизвестный мужчина просто наблюдал за ней и родственницей на пляже, тогда экс-проектантка не предала этому значения. Однако местный житель со временем стал появляться и возле дома, где жила звезда, что ее сильно испугало.

Маша Кохно добавила, ее опасения оказались вполне реальными, ведь на пляже мужчина подбежал к ней и повалил на песок. Чем именно закончилась история, звезда реалити-шоу уточнять не стала, но отметила, ей удалось спастись от навязчивого поклонника.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дженнифер Энистон отмечает свое…
В российской столице приступили к реализации образовательного проекта…
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале…
Алла Пугачева посетила премьеру «Лед-2» в молодежном…
Алену Водонаеву вызвали в полицию после слов о…
Электрическая версия Porsche Macan может появиться к 2022…
Борющейся с раком Евгении Симоновой удалили одно…
Экстрасенс Дарья Миронова предсказала создание вакцины против коронавируса в апреле 2020…
Ольга Бузова встретилась со своей больной раком 14-летней фанаткой в рамках "Эстафеты…
Ученые назвали несколько продуктов, улучшающих здоровье…
Алена Бабенко удивила поклонников растяжкой в стиле Анастасии…
Специалисты перечислили 8 признаков того, что подержанный автомобиль не…
"А ты сама не быдло?": Алена Кравец резко обратилась к Алене…
Миф о пагубном влиянии красного мяса: Врач назвал истинные причины…
Личность участника «Дом-2» Ильи Подобрея заинтересовала опытного…
Астрофизики нашли разгадку к 40-летней тайне космических…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина бросилась на Эвелину Бледанс с бутылкой после…
Эксперты назвали основные правила защиты от…
Дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной Полина не переживает по поводу развода…
"Это справедливо": Ксения Бородина высказалась по поводу церемонии награждения…
Специалисты назвали 5 главных причин появления ранних…
Экс-участница проекта "Дом-2" Маша Кохно чуть не стала жертвой насильника во время каникул в…
Ученые: Поздний ужин повышает риск появления сердечно-сосудистых…
"Собирай вещи, мы расстаемся": Участник проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц и Анна Левченко разругались во время первого…
Софья Эрнст считает Константина Эрнста своим самым строгим…
Вероника Кастро пожаловалась в интервью на скандалы с…
Создатели Gears of War вели переговоры о видеоигровом продолжении…
Елена Малышева навестила проходящего лечение в Израиле Германа…
Просмотреть все новости