Экс-участница проекта "Дом-2" Маша Кохно чуть не стала жертвой насильника во время каникул в Мексике





Как рассказала Маша Кохно, неизвестный мужчина просто наблюдал за ней и родственницей на пляже, тогда экс-проектантка не предала этому значения. Однако местный житель со временем стал появляться и возле дома, где жила звезда, что ее сильно испугало.Маша Кохно добавила, ее опасения оказались вполне реальными, ведь на пляже мужчина подбежал к ней и повалил на песок. Чем именно закончилась история, звезда реалити-шоу уточнять не стала, но отметила, ей удалось спастись от навязчивого поклонника.