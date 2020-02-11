Экс-участница проекта "Дом-2" Маша Кохно чуть не стала жертвой насильника во время каникул в Мексике
Экс-участница проекта "Дом-2" Мария Кохно на Новый год решила вместе с мамой отправиться на каникулы в Мексику, однако отдых оказался неудачным. Женщины практически на неделю остались без средств к существованию из-за ошибки при бронировании билетов, а скрипачка и вовсе, как оказалось, чуть не стала жертвой маньяка.
Как рассказала Маша Кохно, неизвестный мужчина просто наблюдал за ней и родственницей на пляже, тогда экс-проектантка не предала этому значения. Однако местный житель со временем стал появляться и возле дома, где жила звезда, что ее сильно испугало.
Маша Кохно добавила, ее опасения оказались вполне реальными, ведь на пляже мужчина подбежал к ней и повалил на песок. Чем именно закончилась история, звезда реалити-шоу уточнять не стала, но отметила, ей удалось спастись от навязчивого поклонника.
Как рассказала Маша Кохно, неизвестный мужчина просто наблюдал за ней и родственницей на пляже, тогда экс-проектантка не предала этому значения. Однако местный житель со временем стал появляться и возле дома, где жила звезда, что ее сильно испугало.
Маша Кохно добавила, ее опасения оказались вполне реальными, ведь на пляже мужчина подбежал к ней и повалил на песок. Чем именно закончилась история, звезда реалити-шоу уточнять не стала, но отметила, ей удалось спастись от навязчивого поклонника.