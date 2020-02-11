Эксперты назвали основные правила защиты от мошенников





Специалист по вопросам финансовой грамотности Наталья Залюбовская говорит, что в России за последние годы участились случаи мошенничества по телефону, которые возникают в силу незнания гражданами своих прав. При этом, подобные преступления теперь совершаются преступниками под видом представителей крупных банков. Они используют специальные программы, позволяющие менять свой телефон на номера официальных финансовых организаций.Залюбовская утверждает, что несколько простых правил существенно снизят риск становления жертвой мошенников. Во-первых, нельзя переводить средства на банковские счета незнакомцам, а также сообщать им свой PIN-код или реквизиты. Не рекомендуется говорить кому-либо о CVC-коде, указанном на обратной стороне карты, что также касается паролей из SMS-сообщений. Наконец, рассылка фотографий банковской карты чрезвычайно выгодна злоумышленникам. Поэтому лучше не предоставлять данные подозрительным лицам, которые поторапливают жертву и создают стрессовые условия.