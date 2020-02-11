"Собирай вещи, мы расстаемся": Участник проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц и Анна Левченко разругались во время первого секса





На протяжении месяца Валерий Блюменкранц доказывал серьезность своих намерений, ведь Анна Левченко сомневалась, что он действительно испытывает к ней сильную привязанность. Тем не менее, недавно у влюбленных прошла первая совместная ночь, произошло "волшебство".На Лобном месте пара призналась, а затем стала рассказывать, как все было. Валерий Блюменкранц признался, они чуть не расстались. По словам Анны Левченко, все было хорошо, ей понравилось. Мужчина же уточнил, что он захотел попить и отошел к кулеру, в когда вернулся, брюнетка сказала, что устала и хочет спать. Он не согласился останавливаться, так как не закончил начатое, отметив, ему сложно додумывать, за что девушка обиделась, если она постоянно закрывается в себе.В итоге мужчина не выдержал, попросив собирать вещи и уходить. Анна Левченко отметила, она подумала, что он шутит, но в итоге влюбленные даже чуть не расстались, но смогли преодолеть этот первый кризис.