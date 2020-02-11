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Софья Эрнст считает Константина Эрнста своим самым строгим судьей

Актриса и модель Софья Эрнст рассказала, что часто смотрит комедии в тайне от мужа, которого уважает и боится разочаровать своим пристрастием. В интервью изданию InStyle она призналась, что считает возлюбленного своим самым строгим судьей.

Софья Эрнст часто самостоятельно просматривает некоторые комедии, которые её супруг считает глупыми. Актриса рассказала, что один раз в самолете она смеялась над любим фильмом, а Константин Эрнст находился в недоумении из-за реакции жены. По словам знаменитости, у них с супругом чувство юмора и вкусы значительно отличаются.

Ранее Софья Эрнст сообщила, что часто ориентируется на мнение своего возлюбленного. ПВ начале отношений с Константином Эрнстом актриса к предстоящим беседам готовилась заранее, чтобы не казаться скучной для супруга. Сейчас актриса считает своего возлюбленного строгим судьей и утверждает, что получить его одобрение очень трудно.

Напомним, пара состоит в браке с 2014 года, несмотря на большую разницу в возрасте. Константин Эрнст старше своей избранницы на 28 лет. Пара воспитывает двоих детей и ждет появления третьего ребенка.

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Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 09:17

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