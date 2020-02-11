Софья Эрнст считает Константина Эрнста своим самым строгим судьей





Софья Эрнст часто самостоятельно просматривает некоторые комедии, которые её супруг считает глупыми. Актриса рассказала, что один раз в самолете она смеялась над любим фильмом, а Константин Эрнст находился в недоумении из-за реакции жены. По словам знаменитости, у них с супругом чувство юмора и вкусы значительно отличаются.Ранее Софья Эрнст сообщила, что часто ориентируется на мнение своего возлюбленного. ПВ начале отношений с Константином Эрнстом актриса к предстоящим беседам готовилась заранее, чтобы не казаться скучной для супруга. Сейчас актриса считает своего возлюбленного строгим судьей и утверждает, что получить его одобрение очень трудно.Напомним, пара состоит в браке с 2014 года, несмотря на большую разницу в возрасте. Константин Эрнст старше своей избранницы на 28 лет. Пара воспитывает двоих детей и ждет появления третьего ребенка.