Создатели Gears of War вели переговоры о видеоигровом продолжении "Чужих"



Funfact: Before BKP shut down we were in talks to do a new game in the Aliens franchise with Fox.



Then Disney bought them and that got lost in the shuffle, darnit. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) February 10, 2020

Геймдизайнеру Клиффу Блежински принадлежат такие проекты, как Unreal Tournament, Bulletstorm и Gears of War. Выяснилось, что еще до покупки Fox студией Disney его компания Boss Key вела переговоры по франшизе “Чужие”, но в итоге идея “потерялась в беспорядке” и перестала существовать. Согласно задумке, геймеры должны были управлять ставшей взрослой Ребеккой Джордан из фильма “Чужие”, а также в игре предполагалось появление Эллен Рипли и андроида Кейси.После паузы в работе Boss Key заявила о создании шутера LawBreakers, но проект был закрыт в сентябре 2018 года.