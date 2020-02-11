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Вероника Кастро пожаловалась в интервью на скандалы с сыном

Вероника Кастро дала откровенное интервью, в котором рассказала о семье, карьере и личной жизни. Мексиканская актриса также пожаловалась на постоянные скандалы со старшим сыном.
Вероника Кастро пожаловалась в интервью на скандалы с сыном

Знаменитость назвала причиной регулярных конфликтов несносный характер наследника. Вероника Кастро отметила, что подобное поведение характерно отцу певца Мануэлю Вальдесу. Несмотря на вспышки гнева сына, легенда кино уверена, что он очень талантлив. Когда родственник находится в хорошем настроении, он трогательно заботится о звездной родительнице. Также у звезды экранов есть младший наследник Мишель, работающий продюсером и режиссёром. Он намного спокойнее своего брата, в связи с чем с матерью у него сложились нежные отношения.

В интервью Кастро сказала, что считает своих сыновей главной жизненной наградой. Долгих отношений у телеведущей не было, поэтому ее можно увидеть в компании молодых любовников. Как сказала сама актриса, она никогда не хотела замуж. В конце 2019 года исполнительница шокировала поклонников заявлением, что уходит из кино, из-за чего многие репортеры связали это решение со старым скандалом. Речь идет об Иолане Андраде, который много лет утверждает, что они с артисткой поженились в Амстердаме.

Сама звезда отметила, что причин отказаться от своей профессии было много, в том числе болезнь матери. Сейчас она готова вернуться к съёмкам в сериалах, но только в том случае, если сценарий будет интересным.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:07

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