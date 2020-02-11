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Елена Малышева навестила проходящего лечение в Израиле Германа Гандельмана

Елена Малышева навестила доктора Германа Гандельмана, который находится на лечении в Израиле. Телеведущая показала ролик, снятый в палате, своим подписчикам в Instagram.
Елена Малышева навестила проходящего лечение в Израиле Германа Гандельмана

Выяснилось, что Герман Гандельман дважды перенес тяжелый приступ почечной колики, в связи с чем был госпитализирован в больницу Израиля. Съемочная группа вместе с Еленой Малышевой навестила доктора, чтобы поддержать его в трудный момент и “поднять настроение”. Телеведущая отметила, что она взволнована состоянием коллеги, а также желает ему скорейшего выздоровления от лица всей команды. Подробности заболевания артистка намерена рассказать в своей программе.

На видео запечатлено, как Елена Малышева присела на край кровати Германа Гандельмана, что он назвал абсолютно неверным решением и предостерег публику. Дело в том, что для гостей пациента есть специальные стулья, поскольку есть вероятность, что на кровати затеряется игла или любой другой опасный предмет. Также он рассказал о своей жене, которая не отходила от него в период болезни ни на минуту, передает "Слово и Дело".

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:51

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