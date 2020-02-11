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Дочь Иосифа Пригожина Даная призналась, что ее семья лишилась жилья

Дочь Иосифа Пригожина осталась без жилья после того, как ее мать и отчим перестали выплачивать долг за займ. Даная Пригожина рассказала о положении своей семьи.

Даная Пригожина призналась, что изначально ее знаменитый отец выступал против любых операций с жильем, но она пошла на поводу у матери и дала разрешение на залог квартиры. После Нового года компания-займодатель сообщила о необходимости заплатить полную стоимость или недвижимость не будет возвращена. Дочь Иосифа Пригожина отметила, что все деньги, которые ее семья выплачивала не один год, были “брошены на ветер”. Сейчас там живет ее бабушка, которую уже выписали без ведома семьи. Бывшая жена продюсера нуждается в хорошем адвокате, который смог бы уладить все проблемы.

Как известно, Даная Пригожина родилась в первом браке Иосифа Пригожина. Сейчас она снимает жилье, работает на канале НТВ и имеет собственный магазин одежды. Дочь продюсера решила публично попросить прощения за некоторые недоразумения, отметив, что она благодарна отцу за поддержку.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:41

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