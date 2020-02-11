АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.82 USD 63.77
Курс валют на 11.02.2020

Валерий Сюткин высказался о своей пенсии: «Сколько есть - столько есть»

Валерий Сюткин рассказал журналистам о своей пенсии. По словам артиста, он не любит распространяться на эту тему и кому-то жаловаться.
Валерий Сюткин высказался о своей пенсии: «Сколько есть - столько есть»

Как сказал певец, он не хочет ни с кем делиться информацией о размере пособия, поскольку не любит, когда в прессе начинают преувеличивать по поводу этого. «Сколько есть — столько есть», - отметил Валерий Сюткин. За последнее время многие представители российского шоу-бизнеса открыто рассказали, какую денежную помощь им предоставляет государство. Так, телеведущая Роза Сябитова получает всего 14 тысяч рублей. Тем не менее есть и те звезды, у кого пенсия вполне приличная. У Станислава Садальского она составляет 50 тысяч рублей, хотя 30 тысяч из них, как заслуженному артисту, ему доплачивает мэр Москвы Сергей Собянин.

Юморист Евгений Петросян сообщил, что у него размер вышеназванных выплат составляет чуть больше 20 тысяч рублей. Исполнитель Юрий Лоза получает 12 тысяч рублей пособия.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участница проекта "Дом-2" Маша Кохно чуть не стала жертвой насильника во время каникул в…
Ученые: Поздний ужин повышает риск появления сердечно-сосудистых…
"Собирай вещи, мы расстаемся": Участник проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц и Анна Левченко разругались во время первого…
Софья Эрнст считает Константина Эрнста своим самым строгим…
Вероника Кастро пожаловалась в интервью на скандалы с…
Создатели Gears of War вели переговоры о видеоигровом продолжении…
Елена Малышева навестила проходящего лечение в Израиле Германа…
Дочь Иосифа Пригожина Даная призналась, что ее семья лишилась…
Валерий Сюткин высказался о своей пенсии: «Сколько есть - столько…
Эвелина Бледанс расплакалась, услышав историю беременной Ольги Рапунцель на программе "Бородина против…
Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко на выходных сходили к святой…
Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят детей к обязанностям членов королевской…
В Волгоградской области украденный отцом россиянин нашел мать через 20…
Учёные обнаружили необычную причину развития близорукости и…
«И все у тебя наладится в жизни»: Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина дала совет Брэду…
Поклонники перепутали Светлану Лободу с Ириной Шейк на фото в…
Названы наиболее “оскароносные” имена для…
В Астрахани женщина из-за самолечения ОРВИ спровоцировала…
«КАМАЗ» запатентовал электрический грузовой автомобиль без…
Ученые опровергли «общепринятую норму» человеческого…
Археологи обнаружили в Израиле деревню возрастом 7,2 тысячи…
NASA попросило автопроизводителей помочь построить…
Джастин Бибер разозлил жену и друзей своими…
Звезду сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люка Перри не включили в памятное видео премии…
Екатерина Варнава снялась в «религиозном» клипе Филиппа Киркорова на песню…
Алёна Шишкова рассказала подписчикам об отношениях с Павлом…
Сергей Шнуров и Игорь Крутой станут одной командой на «Новой волне» в…
Пользователи ICQ массово жалуются на сбой в работе…
Просмотреть все новости