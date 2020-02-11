Валерий Сюткин высказался о своей пенсии: «Сколько есть - столько есть»

Как сказал певец, он не хочет ни с кем делиться информацией о размере пособия, поскольку не любит, когда в прессе начинают преувеличивать по поводу этого., - отметил Валерий Сюткин. За последнее время многие представители российского шоу-бизнеса открыто рассказали, какую денежную помощь им предоставляет государство. Так, телеведущая Роза Сябитова получает всего 14 тысяч рублей. Тем не менее есть и те звезды, у кого пенсия вполне приличная. У Станислава Садальского она составляет 50 тысяч рублей, хотя 30 тысяч из них, как заслуженному артисту, ему доплачивает мэр Москвы Сергей Собянин.Юморист Евгений Петросян сообщил, что у него размер вышеназванных выплат составляет чуть больше 20 тысяч рублей. Исполнитель Юрий Лоза получает 12 тысяч рублей пособия.