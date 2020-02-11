Эвелина Бледанс расплакалась, услышав историю беременной Ольги Рапунцель на программе "Бородина против Бузовой"





В эфире программы "Бородина против Бузовой" Алексей Купин и Майя Купина рассказали экспертам, что Ольга Рапунцель сама провоцирует постоянные ссоры и скандалы, после чего страдает и она, и беременная Саша Черно, и другие участники проекта "Дом-2. Спаси свою любовь". Только недавно семья Дмитренко якобы нашла выход и супруги собирались переехать к матери Ольги Рапунцель - Татьяне Владимировне Григорьевской, жить вместе в VIP-доме, но все оказалось не так просто.В эфире Ольга Рапунцель со слезами на глазах рассказала всей стране, как она страдала всегда, живя в своей семье, причем обижала ее в том числе и родная мать. Все помнят, как Татьяна Владимировна была против свадьбы дочери с Дмитрием Дмитренко, а теперь якобы постоянно ругает дочь, несмотря на беременность. Трогательная речь проектантки не оставила равнодушной и гостей студии, к примеру, актриса Эвелина Бледанс посочувствовала беременной звезде реалити-шоу, а затем и сама не сдержала слез.