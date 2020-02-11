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Эвелина Бледанс расплакалась, услышав историю беременной Ольги Рапунцель на программе "Бородина против Бузовой"

На последней программе "Бородина против Бузовой" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко в присутствии коллег и экспертов попытались еще раз оправдаться за бесконечные ссоры с коллективом и коллегами. Эвелина Бледанс, известная актриса, услышав историю беременной проектантки, не смогла сдержать слез.
Эвелина Бледанс расплакалась, услышав историю беременной Ольги Рапунцель на программе "Бородина против Бузовой"

В эфире программы "Бородина против Бузовой" Алексей Купин и Майя Купина рассказали экспертам, что Ольга Рапунцель сама провоцирует постоянные ссоры и скандалы, после чего страдает и она, и беременная Саша Черно, и другие участники проекта "Дом-2. Спаси свою любовь". Только недавно семья Дмитренко якобы нашла выход и супруги собирались переехать к матери Ольги Рапунцель - Татьяне Владимировне Григорьевской, жить вместе в VIP-доме, но все оказалось не так просто.

В эфире Ольга Рапунцель со слезами на глазах рассказала всей стране, как она страдала всегда, живя в своей семье, причем обижала ее в том числе и родная мать. Все помнят, как Татьяна Владимировна была против свадьбы дочери с Дмитрием Дмитренко, а теперь якобы постоянно ругает дочь, несмотря на беременность. Трогательная речь проектантки не оставила равнодушной и гостей студии, к примеру, актриса Эвелина Бледанс посочувствовала беременной звезде реалити-шоу, а затем и сама не сдержала слез.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:25

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