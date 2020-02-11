Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко на выходных сходили к святой Матроне
Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко к удивлению коллег в выходные отправились к святой Матроне, а не на прогулку или по магазинам, как обычно. Тем не менее, поклонники поспешили раскритиковать супругов за лицемерие, ведь они в церкви успели сфотографироваться возле многих мест.
Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко в прошедшие выходные отправились в церковь, чтобы приобщиться к вере и обратиться к святой Матроне. Тем не менее, поклонники подобную идею супругов не одобрили, а дело все в том, что Рапунцель поспешила опубликовать на своей странице несколько снимков из святых мест.
Поклонники посчитали, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко поступили некрасиво, к тому же продемонстрировали свое лицемерие, ведь в церковь ходят не для того, чтобы выбирать удачные ракурсы для красивых фотографий.
Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко в прошедшие выходные отправились в церковь, чтобы приобщиться к вере и обратиться к святой Матроне. Тем не менее, поклонники подобную идею супругов не одобрили, а дело все в том, что Рапунцель поспешила опубликовать на своей странице несколько снимков из святых мест.
Поклонники посчитали, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко поступили некрасиво, к тому же продемонстрировали свое лицемерие, ведь в церковь ходят не для того, чтобы выбирать удачные ракурсы для красивых фотографий.