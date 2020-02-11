Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко на выходных сходили к святой Матроне





Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко в прошедшие выходные отправились в церковь, чтобы приобщиться к вере и обратиться к святой Матроне. Тем не менее, поклонники подобную идею супругов не одобрили, а дело все в том, что Рапунцель поспешила опубликовать на своей странице несколько снимков из святых мест.Поклонники посчитали, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко поступили некрасиво, к тому же продемонстрировали свое лицемерие, ведь в церковь ходят не для того, чтобы выбирать удачные ракурсы для красивых фотографий.