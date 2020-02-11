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«И все у тебя наладится в жизни»: Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина дала совет Брэду Питту

Телеведущая Ксения Бородина разместила у себя в профиле пост, в котором она поддерживает голливудскую звезду Брэда Питта. Девушка посоветовала ему сойтись с его бывшей женой Дженнифер Энистон.

«И все у тебя наладится в жизни»: Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина дала совет Брэду Питту

Накануне актёр получил премию «Оскар» за роль второго плана в фильме режиссёра Квентина Тарантино «Однажды в … Голливуде». После этого знаменательного события в мире мирового кинематографа Ксения Бородина выложила у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой Брэд Питт запечатлён с долгожданной статуэткой в руках.


«Осталось только сойтись с Дженнифер и всё у тебя наладится в жизни», – оставила комментарий телеведущая.

Напомним, что совсем недавно стало известно, кто распускает слухи о голливудской знаменитости, которые затем разлетаются по всем ведущим таблоидам. Им оказался родной брат Брэда Питта. Среди многих сплетен часто фигурировало имя бывшей жены актёра Дженнифер Энистон, которая якобы опять сошлась с мужем и должна скоро родить ему близнецов.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:00

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