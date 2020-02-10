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Екатерина Варнава снялась в «религиозном» клипе Филиппа Киркорова на песню «Романы»

Екатерина Варнава сыграла в новом клипе поп-короля на песню «Романы». Очередной проект Филиппа Киркорова снят в религиозном стиле.
Екатерина Варнава снялась в «религиозном» клипе Филиппа Киркорова на песню «Романы»

Бывший супруг Аллы Пугачевой сделал из личности новой партнерши большой секрет, а на днях представил ее публике. За 5 дней до этого Филипп Киркоров показал фото с женщиной со спины и предложил фолловерам в Instagram отгадать, кто станет музой для его нового клипа на композицию «Романы». Одни подписчики предположили, что ею окажется Анастасия Стоцкая или Регина Тодоренко. Как отметила Ксения Собчак после оценивания фигуры дамы, в съёмках принял участие «кто-то упитанный». Затем артист сообщил о своем сотрудничестве с Екатериной Варнавой и представил ее, как «разрушительницу забвений».

Киркоров разместил на странице коллаж, на котором держит комедийную актрису, висящую в позе Христа. Вокруг нее находятся различные отсылки к религиозной тематике. Премьера видео на новую песню состоится в День святого Валентина. Исполнитель поделился с поклонниками некоторыми фрагментами из клипа, демонстрирующим, что он будет довольно смелым.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Вчера, 23:00

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