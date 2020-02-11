Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят детей к обязанностям членов королевской семьи





Все чаще на официальных мероприятиях Кейт Миддлтон и принц Уильям появляются вместе с шестилетним принцем Джорджем, четырехлетней принцессой Шарлоттой и годовалым принцем Луи. Герцог и герцогиня верят, что такая практика в раннем возрасте поможет их наследникам понять, какой будет их жизнь в будущем. Инсайдер сообщает, что в игровой форме принц Уильям рассказал детям, что они особенные, а принц Джордж уже знает, что однажды станет королем Великобритании. Он рассказал также о значимости его положения в очереди на престол, но сделал это осторожно, чтобы его сын не чувствовал себя скованным.Общественность уверена, что молодое поколение поможет королевской семье оправиться после недавних событий. Как известно, принц Эндрю сложил полномочия из-за скандала, и аналогичное решение приняли Меган Маркл и принц Гарри, после чего отправились в Канаду.