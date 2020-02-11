В Волгоградской области украденный отцом россиянин нашел мать через 20 лет





В начале 2000-х годов родители мальчика, которому на то время было не больше 7 лет, развелись. Жил ребенок с матерью, а отец брал его к себе на выходные. В один день мужчина взял ребенка и не привел назад домой.Через некоторое время мать мальчика лично отправилась за сыном, но в доме бывшего мужа никого не было. Кто-то из соседей сообщил, что мужчина взял ребенка, свою маму и они вместе уехали, никому не сообщив свое местонахождение. После полученной информации женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы и заявила о пропаже сына. Поиски не приносили результатов.Спустя несколько лет было обнаружено, что похититель и ребенок отправились в Ростов-на-Дону, где они долгое время снимали для жилья различные квартиры и даже гаражи. Мужчина грубо относился к сыну, который окончился только два класса школы и не получил необходимого образования. Бабушка мальчика скончалась, а отца лишили свободы за нарушение закона. Россиянин нашёл мать, используя социальные сети и помощь коллег по работе. Недавно он воссоединился со своей семьей и переехал к потерянной родственнице.