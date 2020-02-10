Алёна Шишкова рассказала подписчикам об отношениях с Павлом Дуровым
Алёна Шишкова решила открыто поговорить со своими поклонниками в Instagram, ответив на некоторые вопросы. Модель рассказала о романтических отношениях с Павлом Дуровым.
Ранее бывшую гражданскую жену Тимати часто видели в компании основателя соцсети «ВКонтакте» и даже подозревали, что между ними есть отношения. Тем не менее никаких подтверждений по поводу этой информации не было. В ответ на вопрос фолловеров по поводу романа с бизнесменом Алёна Шишкова ответила, что у них «все сложно». Знаменитость также разместила в Stories совместное фото с Павлом Дуровым, сделанное в Париже на фоне Эйфелевой башни. Многие подписчики высказали мнение, что они похожи на типичных влюбленных.
Подписчики задали ряд других провокационных вопросов Шишковой. Некоторых интересовало, ревнует ли модель рэп-исполнителя к его новой избраннице Анастасии Решетовой. Звезда заявила, что подобные вопросы ей кажутся ненормальными.
Ранее бывшую гражданскую жену Тимати часто видели в компании основателя соцсети «ВКонтакте» и даже подозревали, что между ними есть отношения. Тем не менее никаких подтверждений по поводу этой информации не было. В ответ на вопрос фолловеров по поводу романа с бизнесменом Алёна Шишкова ответила, что у них «все сложно». Знаменитость также разместила в Stories совместное фото с Павлом Дуровым, сделанное в Париже на фоне Эйфелевой башни. Многие подписчики высказали мнение, что они похожи на типичных влюбленных.
Подписчики задали ряд других провокационных вопросов Шишковой. Некоторых интересовало, ревнует ли модель рэп-исполнителя к его новой избраннице Анастасии Решетовой. Звезда заявила, что подобные вопросы ей кажутся ненормальными.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:30