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Алёна Шишкова рассказала подписчикам об отношениях с Павлом Дуровым

Алёна Шишкова решила открыто поговорить со своими поклонниками в Instagram, ответив на некоторые вопросы. Модель рассказала о романтических отношениях с Павлом Дуровым.
Алёна Шишкова рассказала подписчикам об отношениях с Павлом Дуровым

Ранее бывшую гражданскую жену Тимати часто видели в компании основателя соцсети «ВКонтакте» и даже подозревали, что между ними есть отношения. Тем не менее никаких подтверждений по поводу этой информации не было. В ответ на вопрос фолловеров по поводу романа с бизнесменом Алёна Шишкова ответила, что у них «все сложно». Знаменитость также разместила в Stories совместное фото с Павлом Дуровым, сделанное в Париже на фоне Эйфелевой башни. Многие подписчики высказали мнение, что они похожи на типичных влюбленных.

Подписчики задали ряд других провокационных вопросов Шишковой. Некоторых интересовало, ревнует ли модель рэп-исполнителя к его новой избраннице Анастасии Решетовой. Звезда заявила, что подобные вопросы ей кажутся ненормальными.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:30

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