Учёные обнаружили необычную причину развития близорукости и дальнозоркости





Существует теория, которая указывает, что имеющиеся у многих людей незначительные фиксационные движения глаз не играют никакой роли в зрительном процессе. Сдвиги глазных яблок незначительны и чаще всего человек их не замечает. Не так давно научные работники выдвинули новое предположение, в котором отметили, что на самом деле корректировка картинки и её сдвиг относительно сетчатки глаза, зафиксированной в определённом положении, позволяет задействовать больше светочувствительных клеток, и это даёт мозгу возможность более эффективно воспринимать увиденное.Сотрудники из Университета Рочестера решили проверить, действительно ли это так. Для этого профессор Мишель Руччи и аспирант Янис Инта провели исследование, в котором приняли участие добровольцы со 100% зрением. Учёные провели тест с использованием Диаграммы Снеллена, используемой окулистами - таблички с буквами, написанными строками, каждая из которых мельче предыдущей. В ходе эксперимента испытуемые читали надписи, а после повторяли процесс, но при этом изображение незначительно сдвигалось. В итоге удалось выяснить, мелкие корректировки действительно приводили к ухудшению резкости зрения.Специалисты констатируют, необходимо продолжать исследования в этой области, чтобы полностью понять, как мозг воспринимает несущественные движения глаз. Тем не менее, уже сейчас понятно, острота зрения зависит не только от генетических особенностей организма, но и других факторов. Эти данные можно в перспективе использовать при разработке лечебных терапевтических процедур.