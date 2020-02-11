Поклонники перепутали Светлану Лободу с Ириной Шейк на фото в купальнике

Недавно Светлана Лобода отправилась в теплую страну, где воссоединилась со своими детьми. На отдыхе артистка сделала массу пляжных фотографий, а также сюжетов с детьми, которые опубликовала в своем микроблоге. Однако поклонники не узнали артистку на одном из кадров, перепутав ее с Ириной Шейк. Певица позирует в купальнике пурпурного цвета с глубоким декольте и в очках. Фолловеры приняли звезду за другую знаменитость из-за похожих черт лица и почти идентичную улыбку.В комментариях поклонники осыпали Светлану Лободу комплиментами, отметив ее подтянутую фигуру и привлекательный внешний вид. Певица не раз рассказывала, что регулярно занимается спортом и правильно питается, так как это помогает сохранять молодость и привлекательность.