Сергей Шнуров и Игорь Крутой станут одной командой на «Новой волне» в Казани

Как сказал композитор, он задумал со своим коллегой нечто невероятное., - отметил Сергей Шнуров и добавил, что те, кто были старыми исполнителями, станут новыми. При этом лидер «Ленинграда» заявил о завершении кризиса. Таким образом формат ежегодного мероприятия можно считать обновленным, ведь ранее в команде Игоря Крутого не было популярного музыканта. Владимир Киселев прокомментировал совместное сотрудничество знаменитостей на «Новой волне» и сообщил, что Шнуров не подведет продюсера., - высказался бизнесмен.В 2019 году звезды шоу-бизнеса обменивались колкостями в соцсетях, когда размещали открытые письма друг к другу и «делили» певцов. Тем не менее многие успешно выступили на 2-х конкурирующих фестивалях, параллельно проходивших на разных сценах.