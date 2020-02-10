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Сергей Шнуров и Игорь Крутой станут одной командой на «Новой волне» в Казани

В этом году «Новая волна» состоится в Казани. Известно, что Сергей Шнуров и Игорь Крутой станут одной командой на конкурсе молодых артистов.
Сергей Шнуров и Игорь Крутой станут одной командой на «Новой волне» в Казани

Как сказал композитор, он задумал со своим коллегой нечто невероятное. «Я становлюсь кризис-менеджером этого фестиваля», - отметил Сергей Шнуров и добавил, что те, кто были старыми исполнителями, станут новыми. При этом лидер «Ленинграда» заявил о завершении кризиса. Таким образом формат ежегодного мероприятия можно считать обновленным, ведь ранее в команде Игоря Крутого не было популярного музыканта. Владимир Киселев прокомментировал совместное сотрудничество знаменитостей на «Новой волне» и сообщил, что Шнуров не подведет продюсера. «Уверен, Крутой точно обеспечит ему выход», - высказался бизнесмен.

В 2019 году звезды шоу-бизнеса обменивались колкостями в соцсетях, когда размещали открытые письма друг к другу и «делили» певцов. Тем не менее многие успешно выступили на 2-х конкурирующих фестивалях, параллельно проходивших на разных сценах.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:00

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