Светская львица Ксения Собчак назвала Варнаву «упитанной»

Филипп Киркоров пытался до последнего сохранить интригу, кто же та девушка, которая снялась в его новом клипе. По снимку, выложенному певцом у себя в Instagram, подписчики пытались угадать звёздную участницу. Почти единогласным мнением было решено, что это Екатерина Варнава. В итоге Филипп Бедросович раскрыл карты и подтвердил догадки своих поклонников. Интересно, что в этом импровизированном голосовании принимали участие и другие известные люди.Среди них была и Ксения Собчак, высказавшая свою точку зрения. Она написала, что не узнаёт девушку из клипа. Единственное, что она может точно сказать, что это «кто – то упитанный». Этот комментарий вызвал волну негодования среди почитателей Филиппа Бедросовича. Поклонники певца не согласны с телеведущей и не считают Варнаву толстой.