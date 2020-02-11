Названы наиболее “оскароносные” имена для детей





Считается, что приносящим удачу на сцене именем для мальчиков оказался Дэниэль. Именно так зовут всемирно известного Рэдклиффа, сыгравшего Гарри Поттера, а также звезду бондианы Крейга. Успешным также станет имя Хью, которое носят звезды “Доктора Хауса”, “Аббатства Даунтон”, а также Хью Грант и Хью Джекман. Известный по “Людям Икс” Майкл Фассбендер, Майкл Джей Фокс из трилогии “Назад в будущее”, а также Майкл Дуглас и Майкл Джексон стали достаточно знаменитыми.Девочек советуют называть именами Кэтрин, Эммой и Джоди, поскольку именно они встречаются чаще всего у оскароносных звезд, например, Джоди Фостер, Джоди Уиттакер, Эмма Уотсон, Эмма Стоун и Кэтрин Зета-Джонс, а особняком стоит Кейт Миддлтон.