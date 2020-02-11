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В Астрахани женщина из-за самолечения ОРВИ спровоцировала абсцесс

В Астрахани в одну из городских клиник доставили пациентку, у которой диагностировали абсцесс. Как стало известно, женщина самостоятельно спровоцировала осложнение, занимаясь самолечением при ОРВИ.
В Астрахани женщина из-за самолечения ОРВИ спровоцировала абсцесс

По информации, появившейся на официальном сайте Минздрава Астраханской области, 38-летняя пациентка была доставлена в городскую клиническую больницу имени Кирова, расположенную в Астрахани. По имеющимся данным, представительница прекрасного пола пыталась самостоятельно лечить ОРВИ, но не преуспела в этом.

Тем не менее, ощущая ухудшение самочувствия, она не обратилась к врачам даже когда у неё появился отит. Женщина продолжила заниматься самолечением, несмотря на головные боли. Обратиться же к медикам больная решила только после того, как у неё начала пропадать речь, правая рука онемела и частично потеряла подвижность. Специалисты сразу же провели обследование, выявив в мозге объёмное образование.

Поставив диагноз, врачи в кратчайшие сроки провели операцию, избавив пациентку от патологии. В настоящий момент она выписана из клиники, но женщине предстоит пройти процедуру реабилитации.

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Общество
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 05:00

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