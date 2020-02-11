В Астрахани женщина из-за самолечения ОРВИ спровоцировала абсцесс





По информации, появившейся на официальном сайте Минздрава Астраханской области, 38-летняя пациентка была доставлена в городскую клиническую больницу имени Кирова, расположенную в Астрахани. По имеющимся данным, представительница прекрасного пола пыталась самостоятельно лечить ОРВИ, но не преуспела в этом.Тем не менее, ощущая ухудшение самочувствия, она не обратилась к врачам даже когда у неё появился отит. Женщина продолжила заниматься самолечением, несмотря на головные боли. Обратиться же к медикам больная решила только после того, как у неё начала пропадать речь, правая рука онемела и частично потеряла подвижность. Специалисты сразу же провели обследование, выявив в мозге объёмное образование.Поставив диагноз, врачи в кратчайшие сроки провели операцию, избавив пациентку от патологии. В настоящий момент она выписана из клиники, но женщине предстоит пройти процедуру реабилитации.