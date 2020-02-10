Сергей Зверев обвинил своего сына во взломе квартиры

По словам родственника звезды, он жалеет о конфликте с родителем. Как признался Сергей Зверев-младший, стилист постоянно предъявляет ему необоснованные обвинения. Ранее парикмахер написал своему сыну, что тот проник в его квартиру. При всем желании, поговорить со знаменитым отцом молодой человек не может, так как близкий человек предпочитает общаться через администратора. Кроме этого, шоумен заблокировал наследника в своем смартфоне.Также сын Зверева рассказал, что проблемы в их отношениях начались еще в детстве. Якобы публично стилист хорошо относился к мальчику, а дома во всем его ограничивал и не предоставлял свободу выбора. Из-за этого юноша сбежал от своего родителя. Ссора в семье звезд не утихает на протяжении нескольких лет. При этом наследник решил не тратить силы на разбирательства, но продолжает надеяться на возобновление общения.