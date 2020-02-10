Валерий Меладзе отказался помогать дочери Ирины Отиевой попасть на “Голос”





До недавнего времени слава популярной джазовой исполнительницы Ирины Отиевой была забыта, но о ней напомнил Андрей Малахов в шоу “Прямой эфир”. Звезду показали без макияжа и в халате, а камера зафиксировала, как она жаловалась на коллег и невостребованность. Близкий друг артистки Джордж Ровалс считает, что этот инцидент может помочь ей изменить что-то в своей жизни. Он выразил уверенность в том, что певица страдает от алкогольной зависимости. Спиртным она может запивать даже мелкие неприятности, например, когда Валерий Меладзе не смог посодействовать проходу в шоу "Голос” ее дочери.Ровалс признался, что Отиева болезненно переносила разрыв с Алексеем Данченко, а также отмечает, что ее проблемы с зависимостью можно было решить налаженной карьерой. Он подчеркнул, что Лев Лещенко и Владимир Березин, а также другие коллеги лишь говорили о помощи, но никто ничего не предпринял.