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Валерий Меладзе отказался помогать дочери Ирины Отиевой попасть на “Голос”

Инсайдеры рассказали, как Валерий Меладзе не помог дочери певицы Ирины Отиевой. Выяснилось, что Злата Отиева мечтала попасть в детский конкурс “Голос”.
Валерий Меладзе отказался помогать дочери Ирины Отиевой попасть на “Голос”

До недавнего времени слава популярной джазовой исполнительницы Ирины Отиевой была забыта, но о ней напомнил Андрей Малахов в шоу “Прямой эфир”. Звезду показали без макияжа и в халате, а камера зафиксировала, как она жаловалась на коллег и невостребованность. Близкий друг артистки Джордж Ровалс считает, что этот инцидент может помочь ей изменить что-то в своей жизни. Он выразил уверенность в том, что певица страдает от алкогольной зависимости. Спиртным она может запивать даже мелкие неприятности, например, когда Валерий Меладзе не смог посодействовать проходу в шоу "Голос” ее дочери.

Ровалс признался, что Отиева болезненно переносила разрыв с Алексеем Данченко, а также отмечает, что ее проблемы с зависимостью можно было решить налаженной карьерой. Он подчеркнул, что Лев Лещенко и Владимир Березин, а также другие коллеги лишь говорили о помощи, но никто ничего не предпринял.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:53

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