Наталья Штурм о возращении Ветлицкой на сцену: «Ей нужно менять свой имидж»
Наталья Штурм прокомментировала возвращение Ветлицкой на российскую сцену после длительного перерыва. Как считает певица, ее коллеге нужно изменить имидж для обретения прежней популярности.
По словам знаменитости, артистка имеет полное право снова взять в руки микрофон и покорять сердца слушателей своими песнями. Наталья Штурм предположила, что звезда 90-х вернулась на сцену не из-за финансовой ситуации, а потому что ей стало скучно в Европе. Исполнительница выразила свое понимание в ситуации с Ветлицкой, поскольку сама целый месяц жила в Испании. «Как правило, эти артисты из 90-х гастролируют кучками, а она, наверное, хочет быть круче всех крутых», - отметила она. При этом звезда не уверена, что у ее коллеги все получится, так как для этого необходимо все время находиться в России, а также менять свой имидж.
Кроме этого, Штурм не считает певицу секс-символом, ведь сейчас ее фигура изменилась и появился «возрастной живот». Тем не менее артистка отметила, что благодаря деньгам можно многого добиться, в связи с чем не исключила возможность, что Ветлицкая «порвет» российскую сцену. Сама знаменитость не планирует возобновлять музыкальную карьеру, так как сконцентрировала свое внимание на других делах. Она уже успела написать 5 книг, но больше к этому занятию возвращаться не хочет. Также Штурм любит заниматься бизнесом, а недавно ей предложили выделять время на общественную деятельность, о чем сообщают Народные Новости России.
По словам знаменитости, артистка имеет полное право снова взять в руки микрофон и покорять сердца слушателей своими песнями. Наталья Штурм предположила, что звезда 90-х вернулась на сцену не из-за финансовой ситуации, а потому что ей стало скучно в Европе. Исполнительница выразила свое понимание в ситуации с Ветлицкой, поскольку сама целый месяц жила в Испании. «Как правило, эти артисты из 90-х гастролируют кучками, а она, наверное, хочет быть круче всех крутых», - отметила она. При этом звезда не уверена, что у ее коллеги все получится, так как для этого необходимо все время находиться в России, а также менять свой имидж.
Кроме этого, Штурм не считает певицу секс-символом, ведь сейчас ее фигура изменилась и появился «возрастной живот». Тем не менее артистка отметила, что благодаря деньгам можно многого добиться, в связи с чем не исключила возможность, что Ветлицкая «порвет» российскую сцену. Сама знаменитость не планирует возобновлять музыкальную карьеру, так как сконцентрировала свое внимание на других делах. Она уже успела написать 5 книг, но больше к этому занятию возвращаться не хочет. Также Штурм любит заниматься бизнесом, а недавно ей предложили выделять время на общественную деятельность, о чем сообщают Народные Новости России.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:44