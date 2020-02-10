АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Наталья Штурм о возращении Ветлицкой на сцену: «Ей нужно менять свой имидж»

Наталья Штурм прокомментировала возвращение Ветлицкой на российскую сцену после длительного перерыва. Как считает певица, ее коллеге нужно изменить имидж для обретения прежней популярности.
Наталья Штурм о возращении Ветлицкой на сцену: «Ей нужно менять свой имидж»

По словам знаменитости, артистка имеет полное право снова взять в руки микрофон и покорять сердца слушателей своими песнями. Наталья Штурм предположила, что звезда 90-х вернулась на сцену не из-за финансовой ситуации, а потому что ей стало скучно в Европе. Исполнительница выразила свое понимание в ситуации с Ветлицкой, поскольку сама целый месяц жила в Испании. «Как правило, эти артисты из 90-х гастролируют кучками, а она, наверное, хочет быть круче всех крутых», - отметила она. При этом звезда не уверена, что у ее коллеги все получится, так как для этого необходимо все время находиться в России, а также менять свой имидж.

Кроме этого, Штурм не считает певицу секс-символом, ведь сейчас ее фигура изменилась и появился «возрастной живот». Тем не менее артистка отметила, что благодаря деньгам можно многого добиться, в связи с чем не исключила возможность, что Ветлицкая «порвет» российскую сцену. Сама знаменитость не планирует возобновлять музыкальную карьеру, так как сконцентрировала свое внимание на других делах. Она уже успела написать 5 книг, но больше к этому занятию возвращаться не хочет. Также Штурм любит заниматься бизнесом, а недавно ей предложили выделять время на общественную деятельность, о чем сообщают Народные Новости России.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Зверев обвинил своего сына во взломе…
Валерий Меладзе отказался помогать дочери Ирины Отиевой попасть на…
В Челябинске кот спас пенсионерку во время пожара в…
Наталья Штурм о возращении Ветлицкой на сцену: «Ей нужно менять свой…
Светская львица Ксения Собчак назвала Варнаву…
Астрономы зафиксировали сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16…
Актер Андрей Ургант: «Победители «Оскара» из США не сравнятся с советским…
Режиссер Николай Коляда нелестно отозвался о фильме Пон Джун Хо…
Психологи рассказали, каким поведением женщина может ранить…
Игорь Николаев показал игры дочери Вероники с собакой в…
Элтон Джон был награжден статуэткой на "Оскаре" за песню к…
Надежда Бабкина о конфликте с Надеждой Кадышевой: "Всё дело в специфике работы «желтой»…
Елена Ксенофонтова трогательно поздравила дочь Софию с…
Открыты продажи 8-ядерного процессора Intel…
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин празднуют 11-летнюю годовщину…
Сергей Цеков прокомментировали планы «Нафтогаза» подать иск к…
Внучатый племянник Владимира Зельдина не смог получить часть наследства…
Евгений Бабичев: "РФ может отказаться от трансляции «Евровидения» из-за…
Мерьем Узерли опубликовала видео с фотографиями в честь дня рождения дочери…
В России на выплаты ветеранам к 75-летию Победы государство выделит более 71 млрд…
Американский юморист Орсон Бин погиб после наезда со стороны двух…
Диетологи назвали пять причин для дополнения рациона оливками и…
"После свадьбы там быть нет смысла": Розалия Райсон впервые прокомментировала свой уход с реалити-шоу…
Павел Деревянко считает фильм "Однажды в... Голливуде" лучше…
Экс-участница проекта "Дом-2" Яна Шевцова впервые стала…
Зеленохвостые воробьиные попугаи дают «имена» новорожденным…
Охоту косаток на белых акул очевидцы запечатлели на видео недалеко от…
«Я видела ролики, где она не совсем трезва»: Алена Водонаева озвучила версию ухода МакSим со…
Просмотреть все новости