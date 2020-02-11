Ученые опровергли «общепринятую норму» человеческого пульса
Ученые из американского института Скриппса заявили, что медики ошиблись с ранее принятой «нормой» сердцебиения людей. Подробнее сообщает издание ToDay News Ufa.
Специалисты провели эксперимент, который длился два года. Для участия пригласили более 90 тысяч добровольцев. Респонденты на протяжении нескольких лет носили специальные электронные браслеты, способные анализировать и собирать информацию об изменениях в организме людей.
Результаты эксперимента показали, что данные могли меняться из-за различных факторов, таких как: возраст и пол человека, вес, длительность сна и другие. У большинства участников частота сердечных сокращений в состоянии покоя превышала принятую «норму».
Специалисты провели эксперимент, который длился два года. Для участия пригласили более 90 тысяч добровольцев. Респонденты на протяжении нескольких лет носили специальные электронные браслеты, способные анализировать и собирать информацию об изменениях в организме людей.
Результаты эксперимента показали, что данные могли меняться из-за различных факторов, таких как: возраст и пол человека, вес, длительность сна и другие. У большинства участников частота сердечных сокращений в состоянии покоя превышала принятую «норму».
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 03:00