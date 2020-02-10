Астрономы зафиксировали сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней





В течение последних пары лет учеными отмечаются отличающиеся высокой мощностью сигналы в радиочастотном спектре. Они носят название Fast radio burst и длятся всего пару миллисекунд, но при этом в состоянии использовать столько энергии, сколько требуется для миллионов Солнц. Ученые полагали, что указанные сигналы не повторяются за редкими исключениями. Однако радиовсплеск под названием FRB 180916.J0158+65 стал уникальным, поскольку соответствует определенному циклу. Он слышен в течение четырех дней, когда каждый час испускает 1-2 всплеска, а потом затихает на 12 дней.Подсчетом интервалов занимались ученые из обсерватории в Канаде. Компьютерное моделирование показало, что цикл в 16 дней может быть орбитальным периодом объекта, расположенного на расстоянии около 500 млн световых лет. Предполагается, что он может представлять собой сверхмассивную черную дыру или рентгеновский пульсар.