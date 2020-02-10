АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Актер Андрей Ургант: «Победители «Оскара» из США не сравнятся с советским кино»

Андрей Ургант считает несправедливым внимание российских жителей к американской церемонии «Оскар». По словам актера, ни один снятый в США фильм нельзя поставить в один ряд с советским кино.
Актер Андрей Ургант: «Победители «Оскара» из США не сравнятся с советским кино»

Как считает знаменитость, главную кинопремию следует сравнить со столичными светскими мероприятиями, где гости также имеют возможность вручать друг другу свои статуэтки. Как отметил Андрей Ургант, для него вышеназванная награда не является почетной, а жители США — авторитетом. Затем актер перечислил самые популярные российские фильмы, в том числе ленту «Москва слезам не верит», отметив, что с ними не сравнится ни одна американская картина.

Ранее отечественный режиссёр Николай Коляда назвал картину «Паразиты» "барахлом". При этом проект Пон Джун Хо одержал победу в 6-ти категориях «Оскара».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Зверев обвинил своего сына во взломе…
Валерий Меладзе отказался помогать дочери Ирины Отиевой попасть на…
В Челябинске кот спас пенсионерку во время пожара в…
Наталья Штурм о возращении Ветлицкой на сцену: «Ей нужно менять свой…
Светская львица Ксения Собчак назвала Варнаву…
Астрономы зафиксировали сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16…
Актер Андрей Ургант: «Победители «Оскара» из США не сравнятся с советским…
Режиссер Николай Коляда нелестно отозвался о фильме Пон Джун Хо…
Психологи рассказали, каким поведением женщина может ранить…
Игорь Николаев показал игры дочери Вероники с собакой в…
Элтон Джон был награжден статуэткой на "Оскаре" за песню к…
Надежда Бабкина о конфликте с Надеждой Кадышевой: "Всё дело в специфике работы «желтой»…
Елена Ксенофонтова трогательно поздравила дочь Софию с…
Открыты продажи 8-ядерного процессора Intel…
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин празднуют 11-летнюю годовщину…
Сергей Цеков прокомментировали планы «Нафтогаза» подать иск к…
Внучатый племянник Владимира Зельдина не смог получить часть наследства…
Евгений Бабичев: "РФ может отказаться от трансляции «Евровидения» из-за…
Мерьем Узерли опубликовала видео с фотографиями в честь дня рождения дочери…
В России на выплаты ветеранам к 75-летию Победы государство выделит более 71 млрд…
Американский юморист Орсон Бин погиб после наезда со стороны двух…
Диетологи назвали пять причин для дополнения рациона оливками и…
"После свадьбы там быть нет смысла": Розалия Райсон впервые прокомментировала свой уход с реалити-шоу…
Павел Деревянко считает фильм "Однажды в... Голливуде" лучше…
Экс-участница проекта "Дом-2" Яна Шевцова впервые стала…
Зеленохвостые воробьиные попугаи дают «имена» новорожденным…
Охоту косаток на белых акул очевидцы запечатлели на видео недалеко от…
«Я видела ролики, где она не совсем трезва»: Алена Водонаева озвучила версию ухода МакSим со…
Просмотреть все новости