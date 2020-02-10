Актер Андрей Ургант: «Победители «Оскара» из США не сравнятся с советским кино»

Как считает знаменитость, главную кинопремию следует сравнить со столичными светскими мероприятиями, где гости также имеют возможность вручать друг другу свои статуэтки. Как отметил Андрей Ургант, для него вышеназванная награда не является почетной, а жители США — авторитетом. Затем актер перечислил самые популярные российские фильмы, в том числе ленту «Москва слезам не верит», отметив, что с ними не сравнится ни одна американская картина.Ранее отечественный режиссёр Николай Коляда назвал картину «Паразиты» "барахлом". При этом проект Пон Джун Хо одержал победу в 6-ти категориях «Оскара».