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Психологи рассказали, каким поведением женщина может ранить мужчину

Психологи рассказали о поведении женщины, которым она способна ранить мужчину. Сомнения возлюбленной в самоидентификации избранника и недооценка его эмоционального состояния задевают сильную половину человечества более всего.

Психологи утверждают, что в некоторых случаях мужчина не подает виду, что поведение женщины его задевает, однако не почувствовать этого он не может. Мужской половине человечества необходимо признание избранницей его силы и умений, эмоций и поступков. Для мужчины очень важно почувствовать от женщины серьезное восприятие его слов и действий. Самоидентификация определяет статус конкретного мужчины и его место в мужской иерархии. Если женщина воспринимает избранника не серьезно, считает его глупым и ни на что не способным, то он от злости начинает мстить ей любыми поступками. Он никогда не поведает женщине о своих обидах, так как это будет свидетельствовать о слабости.

Психологи считают, что воспитание мальчиков в духе «мужчины не плачут» приводит к сокрытию в более зрелом возрасте мужчинами своих эмоций и чувств. Если же человек все-таки решился открыться, то становится уязвимым и ранимым. В моменты нежности мужчины женщина может бессознательно недооценить его чувства, тем самым сильно его ранить.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:18

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