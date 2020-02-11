Джастин Бибер разозлил жену и друзей своими усами

Большое количество фолловеров Джастина Бибера раскритиковали новый образ знаменитости и активно просят сбрить растительность на лице. В качестве протеста певец опубликовал на своей странице в Instagram фотографии, на одной из которых он заявил, что не намерен прощаться с усами. На кадрах Бибер запечатлен со знаменитым «чуваком с табличкой», известным как Сет. Также артист сообщил дату выхода своего нового альбома.Один из друзей Бибера рассказал, что поп-певец специально провоцирует публику и считает это забавным. Хейли Бибер также негативно относиться к изменениям во внешнем виде мужа, но артист не планирует сбривать усы, которые не нравятся даже ему. Ранее канадский музыкант уже экспериментировал со своей внешностью. Бибер часто менял цвет своих волос, а также выражал свою индивидуальность с помощью татуировок.