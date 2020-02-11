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Джастин Бибер разозлил жену и друзей своими усами

Недавно знаменитый певец Джастин Бибер решил изменить свой имидж и отрастил усы, избавляться от которых он не намерен. Такое решение звезды разозлило супругу исполнителя Хейли Бибер, друзей и поклонников.

Большое количество фолловеров Джастина Бибера раскритиковали новый образ знаменитости и активно просят сбрить растительность на лице. В качестве протеста певец опубликовал на своей странице в Instagram фотографии, на одной из которых он заявил, что не намерен прощаться с усами. На кадрах Бибер запечатлен со знаменитым «чуваком с табличкой», известным как Сет. Также артист сообщил дату выхода своего нового альбома.

Один из друзей Бибера рассказал, что поп-певец специально провоцирует публику и считает это забавным. Хейли Бибер также негативно относиться к изменениям во внешнем виде мужа, но артист не планирует сбривать усы, которые не нравятся даже ему. Ранее канадский музыкант уже экспериментировал со своей внешностью. Бибер часто менял цвет своих волос, а также выражал свою индивидуальность с помощью татуировок.

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ШоуБиз
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 00:00

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