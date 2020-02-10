Надежда Бабкина о конфликте с Надеждой Кадышевой: "Всё дело в специфике работы «желтой» прессы"

В Сети Рустам Солнцев обнародовал «мемуары» Надежды Кадышевой, в которых артистка гневно отзывалась о Надежде Бабкиной. По словам участника проекта «Дома-2, знаменитые коллеги даже подрались. После этого журналисты связались с официальным представителем ансамбля «Русской песни» и попросили его прокомментировать сведения. Он был в шоке от услышанного и заверил, что информация лживая.Сама Надежда Бабкина сообщила, она никогда не ссорилась с Надеждой Кадышевой. По словам исполнительницы, у них абсолютно разные ниши и своя аудитория. Артистка никогда ни с кем не соперничала и не соревновалась. Она назвала себя «многоголосием, а не певицей». Надежда Бабкина больше ассоциирует себя с руководителем ансамбля, а ее коллега народные песни почти не исполняет. В репертуаре Надежды Кадышевой в основном песни ее супруга Александра Костюка.