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Надежда Бабкина о конфликте с Надеждой Кадышевой: "Всё дело в специфике работы «желтой» прессы"

В одном из интервью Надежда Бабкина откровенно рассказала журналистам о своем давнем конфликте с коллегой Надеждой Кадышевой. Солистка «Русской песни» прокомментировала информацию о том, что между ними была драка.
Надежда Бабкина о конфликте с Надеждой Кадышевой: "Всё дело в специфике работы «желтой» прессы"

В Сети Рустам Солнцев обнародовал «мемуары» Надежды Кадышевой, в которых артистка гневно отзывалась о Надежде Бабкиной. По словам участника проекта «Дома-2, знаменитые коллеги даже подрались. После этого журналисты связались с официальным представителем ансамбля «Русской песни» и попросили его прокомментировать сведения. Он был в шоке от услышанного и заверил, что информация лживая.

Сама Надежда Бабкина сообщила, она никогда не ссорилась с Надеждой Кадышевой. По словам исполнительницы, у них абсолютно разные ниши и своя аудитория. Артистка никогда ни с кем не соперничала и не соревновалась. Она назвала себя «многоголосием, а не певицей». Надежда Бабкина больше ассоциирует себя с руководителем ансамбля, а ее коллега народные песни почти не исполняет. В репертуаре Надежды Кадышевой в основном песни ее супруга Александра Костюка.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:00

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