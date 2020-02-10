Игорь Николаев показал игры дочери Вероники с собакой в Майами

Сейчас музыкант вместе с семьей гостит у своей старшей наследницы Юлии. Они прекрасно проводит вместе время, а композитор не забывает делиться сюжетами из США со своими фолловерами. На днях он рассказал аудитории, что Вероника подружилась с собакой родственницы по кличке Эйва. Поклонники знаменитости пришли в восторг от трогательного кадра, умилившись отношениями между малышкой и домашним питомцем. Некоторые пожелали Николаеву, чтобы девочка всегда дарила ему позитив. Обе дочери давно нашли общий язык. Юлия Проскурякова даже демонстрировала в соцсети, как они встретили друг друга в аэропорту.Игорь Николаев и его избранница поженились в 2010 году, а младшая наследница является единственным совместным ребенком звезд. От первого союза у музыканта есть 41-летняя дочь, появившаяся на свет от его одноклассницы Елены Кудряшовой. Артисты очень бережно относятся к Веронике Игоревне, которая родилась раньше срока.