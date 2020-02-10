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"После свадьбы там быть нет смысла": Розалия Райсон впервые прокомментировала свой уход с реалити-шоу "Дом-2"

Не так давно участники проекта "Дом-2" Розалия Райсон и Андрей Шабарин неожиданно для поклонников решили покинуть реалити-шоу. Теперь блондинка впервые прокомментировала их решение и отметила, что после свадьбы в Периметре им делать нечего.
"После свадьбы там быть нет смысла": Розалия Райсон впервые прокомментировала свой уход с реалити-шоу "Дом-2"

После ухода с проекта "Дом-2" Розалия Райсон и Андрей Шабарин решили начать новый этап в своей жизни, о чем блондинка рассказала, впервые прокомментировав свое решение. Именно она попросила мужа уйти за Периметр, он полностью поддержал ее решение и неожиданно для многих пара собрала вещи и ушла. До этого, как не примечательно, Райсон собиралась записать песню с Мариной Африкантовой и даже представить ее фолловерам.

Резкое решение Розалии Райсон ошарашило как ее коллег, так и поклонников реалити-шоу, однако сама блондинка и ее муж нисколько не сомневаются, что поступили правильно. Райсон поблагодарила проект "Дом-2", что смогла встретиться с мужчиной своей мечты, но отметила, что отношения у них наладились, свадьба состоялась, а более оставаться в Периметре не зачем.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:45

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