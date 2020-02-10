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Елена Ксенофонтова трогательно поздравила дочь Софию с 9-летием

В своем микроблоге Instagram Елена Ксенофонтова достаточно необычно и трогательно поздравила свою дочь Софию с 9-летием. Актриса показала, как именинница помогает ей по дому.
Елена Ксенофонтова трогательно поздравила дочь Софию с 9-летием

Как написала Елена Ксенофонтова, ей не верится, что ребенку 10 февраля исполнилось уже 9 лет. Знаменитость призналась, что не хочет такого быстрого взросления своего «Одуванчика». Любящая мать назвала девочку «гарантом счастья» и «путеводной звездой». Популярная актриса пожелала имениннице, которую он ласково назвала «Золушка» за помощь по хозяйству, «жить радостно и жадно». Елена Ксенофонтова пообещала всегда быть рядом с дочерью.

К пожеланиям артистки присоединились и подписчики. Они похвалили девочку за старательность и пожелали, чтобы исполнялись ее заветные мечты. 9-лентяя София активно проявляет свой творческий потенциал. Она посещает музыкальную школу по классу фортепиано, а под елочкой нашла укулеле. Такой подарок пришелся девочке по душе и она с удовольствием осваивает игру на новом инструменте.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:53

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