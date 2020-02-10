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Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин празднуют 11-летнюю годовщину венчания

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин празднуют 11-летнюю годовщину венчания. В честь этого события певица поделилась в Instagram архивным снимком с торжества.
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин празднуют 11-летнюю годовщину венчания

Знаменитости давно счастливы вместе, а в 1998 году они не только официально поженились, но и решили обвенчаться. Для Натальи Сенчуковой и ее супруга этот день очень важен, из-за чего артистка решила продемонстрировать фолловерам трогательное фото. В подписи любимица зрителей пожелала всем большой любви. К ее словам присоединились многие поклонники, оставившие в комментариях приятные комплименты. Одни высказали радость, что звезды шоу-бизнеса нашли друг друга и теперь празднуют годовщину, а другие назвали венчание необходимым шагом в жизни каждой пары.

Виктор Рыбин и его жена воспитали сына Василия, которому на днях исполнится 21 год. Молодой человек состоит в отношениях с девушкой по имени Дарья, с которой знаком еще с детского сада. Родители поддерживают выбор наследника и относятся к его возлюбленной как к родной. Кроме этого, у певца есть также взрослая дочь Мария, появившаяся во втором браке отца.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:38

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