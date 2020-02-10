Экс-участница проекта "Дом-2" Яна Шевцова впервые стала мамой





До последнего Яна Шевцова держала срок своей беременности в секрете, а поклонники гадали, когда же экс-участница проекта "Дом-2" и ее возлюбленный станут родителями. Однако неожиданно, отвечая на вопросы подписчиков, звезда реалити-шоу призналась, что два дня назад впервые стала мамой. Мальчик появился на свет днем - в 13:48, а вес его составил 2963 грамма, а рост - 49 сантиметров.В своем блоге не забыла Яна Шевцова и показать новорожденного, добавив, что она его очень сильно любит. Имя ребенка молодая мама пока не раскрывает, но внимание фолловеров привлекло не оно, а то, что мальчик родился таким маленьким. Многие также отметили, что на снимке ребенок не выглядит родившимся несколько дней назад, по изображению можно предположить, что ему уже 2-3 месяца.