«Я видела ролики, где она не совсем трезва»: Алена Водонаева озвучила версию ухода МакSим со сцены
Экс-участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева высказала свое мнение касательно ухода певицы Maksim со сцены. Звезда предположила, что на самом деле причина кроется в алкогольной зависимости российской исполнительницы.
Модель и телеведущая Алена Водонаева в эфире программы "Ты не поверишь" на канале НТВ высказала свое мнение касательно ухода певицы Maksim со сцены. Звезда проекта "Дом-2" предположила, что причина на самом деле кроется в алкогольной зависимости известной исполнительницы. По словам блогера, она видела несколько роликов, где Maksim якобы предстала в нетрезвом состоянии.
Не так давно концертный директор певицы рассказала, что из-за состояния здоровья звезда шоу-бизнеса не сможет выступать, а сколько будет длиться ее пауза в карьере, пока неизвестно. При этом все запланированные выступления исполнительницы были отменены.
Модель и телеведущая Алена Водонаева в эфире программы "Ты не поверишь" на канале НТВ высказала свое мнение касательно ухода певицы Maksim со сцены. Звезда проекта "Дом-2" предположила, что причина на самом деле кроется в алкогольной зависимости известной исполнительницы. По словам блогера, она видела несколько роликов, где Maksim якобы предстала в нетрезвом состоянии.
Не так давно концертный директор певицы рассказала, что из-за состояния здоровья звезда шоу-бизнеса не сможет выступать, а сколько будет длиться ее пауза в карьере, пока неизвестно. При этом все запланированные выступления исполнительницы были отменены.