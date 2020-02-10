«Я видела ролики, где она не совсем трезва»: Алена Водонаева озвучила версию ухода МакSим со сцены





Модель и телеведущая Алена Водонаева в эфире программы "Ты не поверишь" на канале НТВ высказала свое мнение касательно ухода певицы Maksim со сцены. Звезда проекта "Дом-2" предположила, что причина на самом деле кроется в алкогольной зависимости известной исполнительницы. По словам блогера, она видела несколько роликов, где Maksim якобы предстала в нетрезвом состоянии.Не так давно концертный директор певицы рассказала, что из-за состояния здоровья звезда шоу-бизнеса не сможет выступать, а сколько будет длиться ее пауза в карьере, пока неизвестно. При этом все запланированные выступления исполнительницы были отменены.