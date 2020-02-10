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"Не забыла губы уточкой": Максим Виторган подшутил над Ксенией Собчак на видео

Экс-супруг Ксении Собчак - российский актер Максим Виторган, как известно, после развода закрутил роман со своей молодой коллегой Нино Нинидзе. Тем не менее, артист до сих пор оставляет комментарии под постами своей бывшей жены в социальной сети Instagram.

Днем ранее телеведущая и эпатажная светская львица, блогер Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram видеозапись, где она запечатлена в машине, как выразилась сама знаменитость, ненакрашенной и без укладки, но счастливой. В кадре звезда показывает смешные выражения лица, слушает любимую музыку и смеется.

Неожиданно под постом Ксении Собчак появился и комментарий Максима Виторгана. Бывший супруг отметил, что телеведущая "не забыла сделать губы "уточкой"". Слова свои бывший муж блогера сопроводил несколькими смешными смайлами. Тем не менее, поклонники в большинстве посчитали подобные действия достаточно странными. Некоторые и вовсе предположили, что артист, возможно, ревнует свою бывшую избранницу, но они и не скрывали, что хорошо общаются и вместе воспитывают общего сына Платона.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:20

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