"Не забыла губы уточкой": Максим Виторган подшутил над Ксенией Собчак на видео

Днем ранее телеведущая и эпатажная светская львица, блогер Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram видеозапись, где она запечатлена в машине, как выразилась сама знаменитость, ненакрашенной и без укладки, но счастливой. В кадре звезда показывает смешные выражения лица, слушает любимую музыку и смеется.Неожиданно под постом Ксении Собчак появился и комментарий Максима Виторгана. Бывший супруг отметил, что телеведущая "не забыла сделать губы "уточкой"". Слова свои бывший муж блогера сопроводил несколькими смешными смайлами. Тем не менее, поклонники в большинстве посчитали подобные действия достаточно странными. Некоторые и вовсе предположили, что артист, возможно, ревнует свою бывшую избранницу, но они и не скрывали, что хорошо общаются и вместе воспитывают общего сына Платона.